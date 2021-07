30-jarige Amsterdammer aangehouden in groot phishingonderzoek

Vuurwapen

De 30-jarige verdachte werd op dinsdag 29 juni 2021 door het cybercrimeteam aangehouden in Zaandijk. Deze man is vermoedelijk de opdrachtgever geweest en zou een coördinerende rol hebben gehad in de oplichtingspraktijken. Tijdens de doorzoeking werd een grote hoeveelheid merkkleding, auto, gegevensdragers en een vuurwapen in beslag genomen.

Neplink

Het politieonderzoek startte een klein jaar eerder, toen een slachtoffer aangifte deed van oplichting. Het slachtoffer had een advertentie op Marktplaats geplaatst, waarna iemand contact opnam via WhatsApp. Deze zogenaamde koper stuurde een neplink die leek op de gelijk-oversteken-link van Marktplaats. Deze link was in werkelijkheid een phishinglink. Met de afgevangen inloggegevens werd vervolgens toegang verschaft tot de bankomgeving van het slachtoffer. Daarna kon de fraudeur een nieuwe bankpas naar een vals adres laten verzenden en de pas misbruiken. Het slachtoffer raakte circa 160.000 euro kwijt.

Tientallen slachtoffers

Tijdens het onderzoek stuitte de politie op 67 aangiftes met een gezamenlijke schade van ruim 4 ton. De politie heeft voortijdig contact opgenomen met 21 potentiële slachtoffer en zo schade weten te voorkomen.

Meer aanhoudingen in deze zaak

Op 2 februari 2021 heeft het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland een minderjarige jongen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van phishing. Bij de doorzoeking van de woning van de jongen zijn een vuurwapen en gegevensdragers in beslag genomen. Deze verdachte zit nog vast. Op maandag 5 juni is nog een verdachte – een 42-jarige Amsterdammer - aangehouden, deze is inmiddels in vrijheid gesteld maar blijft verdachte in de zaak. Het onderzoek van de politie gaat verder. De politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden.