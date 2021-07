ANWB inspecteert campings in binnen- en buitenland

De campinginspecteurs van de ANWB gaan deze zomer honderden aangesloten campings inspecteren. Vorig jaar werden in verband met de coronapandemie uitsluitend Nederlandse campings bezocht, maar komend hoogseizoen wordt net als voorheen ook een groot aantal Europese campings gekeurd. Dankzij alle versoepelingen kunnen veel campings in binnen- en buitenland deze zomer weer toeristen ontvangen.

Veel Nederlanders kijken ernaar uit om dit jaar op vakantie te gaan. Kamperen is daarbij erg populair, vooral bij gezinnen met jonge kinderen. Door de coronapandemie is de belangstelling voor kamperen flink toegenomen, bleek uit eerder ANWB-onderzoek. Inmiddels is voor veel populaire kampeerlanden een positief reisadvies afgegeven. Dit trekt veel Nederlanders over de streep: het aantal boekingen op anwbcamping.nl is aanzienlijk toegenomen.

De ANWB-inspecteurs bezoeken campings in de meest populaire kampeerlanden waarvoor een groen of geel reisadvies geldt. In het hoogseizoen zullen verrassingsbezoeken worden gebracht aan campings in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Kroatië. Campingeigenaren reageren hier bijna altijd positief op. Tijdens de inspectie komen de meest uiteenlopende aspecten aan bod, van de faciliteiten op en om het terrein tot de kwaliteit van het sanitair. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide controlelijst waarmee op vijf onderdelen kan worden gescoord: zwemmen, terrein, sanitair, eten en drinken en recreatie. Campings kunnen in totaal een score van maximaal vijf sterren behalen. De campings die deze totaalscore verdienen, zijn veelal grotere kampeerterreinen met veel faciliteiten van goede kwaliteit. Dit betekent echter niet dat campings met drie of minder sterren ongeschikt zijn. Dit zijn vaak kleinere campings die weliswaar over minder faciliteiten beschikken, maar daarmee juist voorzien in de wensen van selecte groepen kampeerders.

Al sinds de jaren 80 vertrouwen duizenden Nederlandse kampeerders op de campingbeoordelingen van de ANWB. “Op dit moment heb ik al 28 campings geïnspecteerd en reizen wij de komende weken van camping naar camping. Dankzij onze beoordelingen kunnen campinggasten al bij het boeken letten op de punten die zij belangrijk vinden. Zo dragen wij met onze scores bij aan een geslaagde kampeervakantie”, zegt Jan van Zelst, die momenteel kampeerterreinen in Oostenrijk inspecteert.