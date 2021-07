Aantal besmettingen met corona neemt snel toe

De afgelopen vierentwintig uur zijn er 5475 nieuwe meldingen binnen gekomen van een positieve test van het coronavirus. Dit is het hoogste aantal sinds 14 mei j.l.

Het aantal besmettingen na in de loop van de week in rap tempo toe. Woensdag werden er al 3688 mensen positief getest op corona. Dit was een stijging van 1462 ten opzichte van dinsdag.

Sinds eind juni is er een snelle stijging te zien van het aantal besmettingen. Dit zou te maken hebben met het opkomen van de Deltavariant. Ook laten meer mensen zich testen, met als gevolg dat er meer besmettingen opgespoord worden.