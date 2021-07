Man bedreigt mensen op terras Amsterdams café met mitrailleur

Conflict in café

De politie kreeg om 20.07 uur de melding binnen over een klant die meerdere mensen in een café zou hebben lastiggevallen en uitgescholden na een conflict in de zaak. Een medewerker zou zelfs mishandeld zijn.

Mitrailleur

De verdachte verlaat vervolgens het café en komt daarop terug met een mitrailleur. Hij richt dat op de mensen op het terras en dreigt daarbij om te schieten. Dat doet hij uiteindelijk niet, en kort na het incident houden agenten de man aan op de Flierbosdreef.

Sporttas

Op de achterbank van een auto wordt een sporttas aangetroffen met daarin een mitrailleur. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit nog steeds vast. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van dit incident.