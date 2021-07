Alcomobiliste klemgereden

Omstreeks 20.50 uur meldde een getuige zich bij de politie. Hij vertelde op de N8 te hebben gereden. Hier zag hij een auto rijden. Te oordelen aan het rijgedrag, zou er mogelijk iets met de bestuurster niet in orde zijn. Deze auto reed vervolgens verder over de N203, waarbij de bestuurster over de weg slingerde. Toen zij vermoedelijk een woonwijk in wilde rijden, greep de melder (samen met andere weggebruikers) in en werd zij klemgereden.

Het gewaarschuwde ambulancepersoneel onderzocht de vrouw. Medisch was er niets te vinden. Wel bleek de vrouw onder invloed van alcohol te verkeren. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau, waar een ademanalyse werd afgenomen. Hieruit bleek dat zij 720 ug/l alcohol in haar adem had. Dat is ruim drie maal het voor haar vastgestelde maximum van 220 ug/l. Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt. Bovendien moest zijn haar rijbewijs inleveren en wordt er een onderzoek naar haar rijvaardigheid ingesteld.