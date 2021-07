Twee verdachten aangehouden voor vernielen graven 's-Gravenzande

Donderdag heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden voor het vernielen van een groot aantal graven in 's-Gravenzande in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juli. 'Het onderzoeksteam is dankbaar voor het aantal tips en buurtbewoners die hebben meegedacht', zo meldt de politie vrijdag.

Aanhoudingen

De vernielingen werden zoals gezegd gepleegd begin deze week In de nacht van maandag op dinsdag op de begraafplaats Beukenhage aan de Naaldwijkseweg. 'Er werden tussen de 100 en 150 graven vernield', aldus de politie.

Groot onderzoek

Direct heeft de politie een groot onderzoek opgestart. Mede dankzij de informatie die door inwoners met de politie werden gedeeld kwam het onderzoek in een stroomversnelling. Dit resulteerde in de aanhouding op donderdag 8 juli van twee minderjarige jongens. De twee jongens zitten op dit moment nog steeds vast en worden gehoord.

Melding maken

De gemeente Westland heeft aangifte van de schade gedaan bij de politie. Individuele schades aan de graven worden door de gemeente verzameld en gekoppeld aan deze aangifte. Mensen kunnen hun schade melden via ‘melding maken’ op www.gemeentewestland.nl of telefonisch via het klantcontactcentrum van de gemeente Westland via het nummer 14017.