4.000 witte rozen voor Peter R. de Vries op de Dam

'Naïeve opstelling overheid'

Volgens een verklaring van de groep burgers maken zijn zich zorgen over "de structureel naïeve opstelling vanuit de overheid tegenover de zware criminaliteit".

Bord

Op een groot bord, met daarop de foto van Peter R. de Vries, de broer van kroongetuige Nabil B. en Derk Wiersma, dat achter de rozen staat valt de volgende tekst te lezen:'Aanval op persvrijheid? Nee het is een aanval op zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marengo-proces! Mark en Ferd, Peter vecht voor zijn leven, benoem de echte pijn! Dit zijn de consequenties van de inzet van de kroongetuige in het Marengo-proces. Ere wie ere toekomt. Peter, houd vol.'