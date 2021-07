Incasso indienen – hoe werkt dat?

Je komt ze in het ondernemerschap soms tegen, klanten die niet op tijd betalen of gewoonweg niet willen betalen. Dat is uiteraard erg vervelend als je je diensten of producten met goede wil hebt geleverd. Je hebt gewoon recht op het geld wat de klant of afnemer je verschuldigd is.

In dit geval kun je een incasso indienen. Voor veel beginnende ondernemers is het erg onduidelijk wat precies een incasso is, wanneer je een incasso mag indienen en hoe het zit met alle andere aspecten van een incasso. Dat ga ik je in dit artikel allemaal uitleggen.

Wat is een incasso?

Een incasso is een machtiging waarmee een organisatie een andere instantie toestemming geeft om een vordering te innen. Vaak is het een incassobureau wat de openstaande vordering incasseert voor de organisatie. Misschien ken je één van de twee veelvoorkomende vormen wel: automatisch en eenmalig. Echter gaat het er bij een incassobureau om, dat een andere organisatie, die geen tijd heeft om het zelf te doen hun geld krijgt waar ze nog recht op hebben van een schuldenaar. Een incassobureau benadert de schuldenaar en probeert een betalingsregeling af te spreken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betaling van de schuld.

Wanneer kan je een incasso gebruiken?

Een incasso kan je gebruiken als je geld van iemands rekening moet vorderen omdat hij of zij een rekening weigert te betalen. Hiervoor kan je dan een incassobureau inschakelen. Zij zorgen er dan voor dat de rekening wordt betaald en je je geld krijgt. Geld van een andere partij eisen, noemen we ook wel vorderen. Dit mag enkel wanneer je er echt recht op hebt en het middels officiële regels is verlopen.

Wat is een incassobureau?

Een incassobureau is niet hetzelfde als een deurwaarder. Een incassobureau is een onderneming die openstaande vorderingen probeert te innen. Zij hebben geen bijzondere bevoegdheid en mogen niet hetzelfde als een deurwaarder. Een deurwaarder mag aan de deur gaan en persoonlijke spullen innen om het geld te krijgen waar de schuldeiser recht op heeft.

Dit mag een incassobureau niet. Echter merk je hier weinig van en werken veel incassobureaus nauw samen met deurwaarders. Ondanks dat een incassobureau minder rechten heeft en geen beschermd beroep is, is het wel aan te raden om in zee te gaan met een goed bureau. Vaak kunnen zij er al voor zorgen dat je je geld krijgt.

Wat kost een incassobureau en wie betaalt het?

Wat een incassobureau kost, verschilt uiteraard per bureau. Maar deze kosten hoeven niet door jou als schuldeisende ondernemer betaald te worden. Het incassobureau verhaalt de kosten van hun diensten op de schuldenaar waardoor hij of zij dus eigenlijk meer moet betalen dan alleen het openstaande bedrag bij je onderneming.

Hoe gaat incasso in zijn werk?

Als je het niet voor elkaar krijgt om zelf je geld terug te vorderen, mag je een incasso versturen. Dit kun je het beste doen via een incassobureau. Het contact met de schuldenaar gaat dan niet meer langs je maar via het incassobureau. Zij gaan er dan voor zorgen dat de schuld wordt betaald, plus de incassokosten.

Mocht dit niet lukken, dan hoef je nog niets te doen. Het incassobureau regelt elke stap tot het punt dat je je geld terug hebt. De deurwaarder stuurt in eerste instantie een dagvaarding. Wordt deze niet betaald? Dan worden er persoonlijke spullen in beslag genomen. Ook deze kosten betaal je als schuldeiser niet, maar zullen verhaald worden op de schuldenaar.

Wat moet je doen voordat je een incassobureau kan inschakelen?

Je mag niet zomaar een incassobureau inschakelen. Hier moet wel wat aan vooraf gebeuren. Zo moet de betalingsperiode voorbij zijn en moet je verschillende keren contact hebben opgenomen met de schuldenaar. Het is dus niet zo dat je na 1 dag te laat al een incassobureau kan inschakelen.

Als de betalingstermijn is verstreken is het noodzaak dat je de klant contacteert. Dit kan door middel van e-mails en brieven, maar whatsappjes en telefonisch contact is ook geen probleem, probeer alles wel zwart op wit te hebben.

Vervolgens ga je de schuldenaar aanmaningen sturen en waarschuwen dat je in zee gaat met een incassobureau. Vaak is dit al genoeg om iemand te laten betalen. Als je een paar aanmaningen hebt gestuurd en de klant betaalt nog niet, is het zaak om direct contact op te nemen met een incassobureau en het verloop af te wachten. Blijf altijd rustig en vriendelijk, dit zal de kans op snel betalen vergroten en je zal er niet slecht uitzien als de schuldenaar boze appjes laat zien aan vrienden of familie.