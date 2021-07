RTL Boulevard vanaf maandagavond uitgezonden vanaf Mediapark Hilversum

Maandagavond worden de uitzendingen van RTL Boulevard weer hervat maar de opnamen worden niet meer in de vaste studio op het Leidseplein in Amsterdam gemaakt maar op een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum. Dit meldt RTL Nieuws maandag.

Bedreigende situatie

Afgelopen zaterdag werd er besloten om de uitzending van de vaste locatie op het Leidseplein niet door te laten gaan omdat RTL van de driehoek Amsterdam, bestaande uit de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef, te oren had gekregen dat er een reële dreiging vanuit het criminele milieu zou zijn voor de locatie Leidseplein. Onduidelijk is nog steeds of deze dreiging verband houdt met de aanslag op Peter R. de Vries.

Ode aan Peter R. de Vries

Besloten werd daarom om geen nieuwe uitzending te maken maar de herhaling van de uitzending van afgelopen woensdag te herhalen waarin een ode wordt gebracht aan Peter R. de Vries die afgelopen dinsdagavond vlak na de uitzending van RTL Boulevard in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam werd neergeschoten.

Hilversum

RTL Nederland heeft na overleg met de driehoek in Hilversum nu besloten om de opname voor RTL Boulevard vanaf maandag uit te zenden vanaf een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum. De gemeente Hilversum heeft in een persbericht laten weten dat er via 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' wordt gezorgd voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en bewoners.