Ernstig geweldsincident Haagse GGZ-instelling: dode en twee zwaargewonden

Bij een ernstig geweldsincident in een GGZ-instelling in Den Haag zijn maandag een dode gevallen en twee personen zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie maandag.

Het geweldsincident gebeurde maandag vlak voor het middaguur in zorginstelling Parnassia aan de Leggelostraat. 'Twee personen raakte zwaargewond en kort daarop is in een voertuig op de Haveltestraat, in de directe omgeving van de Leggelostraat, een overleden persoon aangetroffen. Dit blijkt om de verdachte te gaan', aldus de politie.

Meldingen meerdere gewonden

Rond 11.45 uur kwam maandagochtend bij de hulpdiensten de melding binnen dat er op de Leggelostraat meerdere personen gewond waren geraakt bij een geweldsincident en dat de verdachte gevlucht was. In het pand bleken een 36-jarige Rijswijkse en een 53-jarige man uit Rijswijk ernstig gewond te zijn.

Zwaargewonde in auto aangetroffen man overleden

Terwijl de hulpverlening aan de slachtoffers in volle gang was, werd in een auto op de Haveltestraat een zwaargewonde man aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten, de 67-jarige man uit eveneens Rijswijk overleed ter plaatse. Beide slachtoffers van de Leggelostraat werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Burgemeester van Zanen

De driehoek, bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid Den Haag, is bijeen geweest. 'Voor omstanders, patiënten en medewerkers van Parnassia is dit een groot en ingrijpend incident. We bieden hulp waar we kunnen. Ik leef mee met getroffenen en hun naasten en geliefden die zich nu grote zorgen maken,' laat Burgemeester Van Zanen, namens de driehoek, in een reactie weten.

Zelfdoding

Hoewel het onderzoek naar de toedracht en de achtergronden nog in volle gang is, is duidelijk dat de man uit de auto op de Haveltestraat als verdachte van het incident op de Leggelostraat moet worden aangemerkt en dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Onderzoek

Met de dood van een verdachte vervalt zijn rechtsvervolging, wel doet de recherche verder onderzoek naar de omstandigheden rondom dit incident. Dat alle betrokkenen uit Rijswijk komen, lijkt vooralsnog op toeval te berusten en geen link met het incident te hebben.

TGO

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt, onder leiding van een officier van justitie, de exacte toedracht. Het rechercheteam vraagt mensen die iets in de omgeving van de Leggelostraat en Haveltestraat hebben gezien dat mogelijk iets met het geweldsincident te maken heeft, zich te melden via 0800-6070.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.