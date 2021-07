Auto te water, omstanders springen in water om inzittenden te redden

Inzittenden naar ziekenhuis voor controle

Politieagenten zijn ook te water gegaan, hielpen de inzittenden op het droge en hebben de auto gecontroleerd op eventueel nog meer aanwezige inzittenden. De totaal 3 inzittenden, een 34-jarige man, een 31-jarige vrouw en een 1-jarig meisje uit Haarlemmermeer zijn met de ambulance voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is uit het water gehesen, vervolgens is de auto weggesleept. Hoe het komt dat de auto te water is gegaan is niet bekend.