OM eist cel- en taakstraf tegen man die Geert Wilders bedreigde

Bewijs

De twitterberichten zijn verzonden via het account van de verdachte en bevatten o.a. de hashtags doodvoorWilders, KillWilders en ShootWilders. Het twitteraccount is gekoppeld aan het e-mail adres dat verdachte bij de Kamer van Koophandel heeft geregistreerd als contactadres voor zijn werkzaamheden als ZZP-er. Hoewel verdachte ontkent, is volgens het OM bewezen dat verdachte deze tweets heeft gestuurd.

Vrees

Volgens het OM zijn de tweets van dien aard en onder zulke omstandigheden geuit, dat bij Geert Wilders de redelijke vrees kon ontstaan dat hem echt wat zou worden aangedaan. Met name het bericht doodvoorWilders, dat aan het persoonlijke account van Geert Wilders is gestuurd, merkt het OM aan als zeer bedreigend. Daarbij spelen de context en het huidige politieke klimaat een rol, aangezien Geert Wilders constant wordt beveiligd. Mede als gevolg van dit soort bedreigingen.

Ernst

De officier van justitie ter zitting: ‘’Dit is een ernstig feit, zeker nu algemeen bekend is, ook bij verdachte, dat Geert Wilders al vele jaren doelwit is van bedreigingen en sindsdien zwaar bewaakt door het leven moet. Het is moeilijk voor te stellen hoe zwaar dat moet zijn. Door deze bedreiging wordt Geert Wilders opnieuw herinnerd aan het feit dat mensen het op zijn leven hebben gemunt.’’

Strafeis

De officier eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken, waaraan bijzondere voorwaarden zijn verbonden, zoals door de Reclassering geadviseerd (o.a. meldplicht en behandeling). Daarnaast eist de officier een taakstraf van 40 uren. De politierechter deed meteen uitspraak en vonniste conform de eis.