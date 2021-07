Motorrijder omgekomen bij eenzijdig ongeval

Het slachtoffer reed vanuit de Rueckertbaan de Dongenseweg op in de richting van het industrieterrein Vossenberg. Hij is kennelijk in een bocht naar links de controle over de motorfiets verloren. Hij kwam daarbij achtereenvolgens tegen een vangrail en stoeprand en belandde daarna tegen een lantaarnpaal. Hij had ernstig hoofdletsel en is direct na het ongeval ter plaatse overleden. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.