Slachtoffer (53) ernstig schietincident Leggelostraat overleden

Omstreeks 11.45 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen dat er op de Leggelostraat meerdere personen gewond waren geraakt bij een schietincident en dat de verdachte gevlucht was. In het pand bleken een 36-jarige Rijswijkse en een 53-jarige man uit Rijswijk ernstig gewond te zijn. Terwijl de hulpverlening aan de slachtoffers in volle gang was, werd in een auto op de Haveltestraat een zwaargewonde man aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten, de 67-jarige man uit eveneens Rijswijk overleed ter plaatse. Beide slachtoffers van de Leggelostraat werden overgebracht naar het ziekenhuis. De 53-jarige man overleed twee dagen later, op woensdag 14 juli, aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Hoewel het onderzoek naar de toedracht en de achtergronden nog in volle gang is, is duidelijk dat de man uit de auto op de Haveltestraat als verdachte van het incident op de Leggelostraat moet worden aangemerkt en dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Bij de verdachte werd in zijn auto een vuurwapen aangetroffen. Hoe hij aan dit wapen is gekomen, maakt onderdeel uit van het onderzoek. Tot januari 2021 had hij een wapenvergunning en mocht hij een wapen bezitten. Maar na een incident in januari is zijn vergunning ingetrokken en is zijn wapen en munitie in bewaring genomen door de politie. Voor het wapen in de auto had hij dus geen verlof.

Onderzoek

Met de dood van een verdachte vervalt zijn rechtsvervolging, wel doet de recherche verder onderzoek naar de omstandigheden rondom dit incident. Dat alle betrokkenen uit Rijswijk komen, lijkt vooralsnog op toeval te berusten en geen link met het incident te hebben.