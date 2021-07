Evacuaties en stroomuitval Valkenburg vanwege hoge waterstand Zuid-Limburg

In Valkenburg heeft het water in de nacht van woensdag op donderdag rond 05.30 uur de hoogste stand bereikt. Valkenburg kampt met twee stroomstoringen omdat een aantal stroomstations van Enexis defect zijn geraakt als gevolg van die hoge waterstand.

400 huishoudens

'Ongeveer 400 huishoudens zouden zijn getroffen door de stroomuitval. Enexis kan pas beginnen met het herstellen van de stroomstations zodra het water gezakt is', zo meldt de Veiligheidsregio Limburg-Zuid. Wanneer iedereen weer stroom heeft, is onbekend. Naar verwachting kan dit langere tijd duren zelfs enkele dagen. Daarom wordt de getroffen bewoners geadviseerd om gas en stroom uit te schakelen en de woning te verlaten en te proberen om onderdak te vinden bij vrienden, kennissen of familie.

Gasstoring Mechelen

Daarnaast hebben een aantal huishoudens in Mechelen op dit moment geen gas. Het is op dit moment onduidelijk wanneer dit hersteld is. Enexis werkt aan een oplossing om de stroom- en gasvoorziening zo snel mogelijk te herstellen.

Straten ondergelopen

In Valkenburg zijn veel wegen onbegaanbaar en afgesloten. 'Het water stroomt letterlijk als een grote brede rivier door de Limburgse plaats', zo laat burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg donderdagochtend op Radio1 weten. 'Het water komt van de omliggende plaatsen Schin op Geul, Parkstad en Heerlen naar Valkenburg', aldus Prevoo.

KNMI beëindigt code rood voor Limburg, code geel van kracht

Het KNMI heeft in de nacht van woensdag op donderdag om 03.20 code rood beëindigd, code geel is van kracht. Er is in Limburg in de afgelopen 24 uur al veel regen gevallen, de verwachting is dat het blijft regenen waardoor de wateroverlast voorlopig aanhoudt.

Ontruimingen zorgcentrum en verpleeghuis in Valkenburg

Het verpleeghuis Valkenheim in Valkenburg is woensdagavond geëvacueerd

Bewoners van het verpleeghuis Valkenheim in Valkenburg werden op vraag van stichting Sevagram overgebracht naar een ander verpleeghuis in verband met de uitval van nutsvoorzieningen.

70 militairen ingezet

Ook zorgcentrum Oosterbeemd in Valkenburg werd geëvacueerd vanwege het uitvallen van nutsvoorzieningen. Daarbij werd de hulp van het leger ingezet die de getroffen regio woensdagavond te hulp schoot door 70 militairen te sturen.