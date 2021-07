Politie houdt 12 havenarbeiders aan voor invoer van cocaïne

In juni en juli heeft de politie in een omvangrijk ondermijningsonderzoek 12 havenarbeiders aangehouden op verdenking van het in- en/of vervoeren van cocaïne en niet-ambtelijke corruptie. 'Zeven verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris waarvan zes twee weken langer blijven vastzitten. Vijf verdachten zitten in gevangenhouding tot de eerste pro forma zitting', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Onderzoek

Naar aanleiding van een tip die de politie en het OM in oktober 2020 ontvingen is een onderzoek gestart naar niet-ambtelijke corruptie bij een containerbedrijf in de Rotterdamse haven. Dit leidde in juni en juli tot 12 aanhoudingen. De verdachten zijn tien mannen in de leeftijd van 21 tot 48 jaar en twee vrouwen van 33 en 54 jaar. Alle verdachten komen uit de omgeving van Rotterdam. 'De 33-jarige vrouw is vandaag op vrije voeten gesteld, maar nog wel verdachte in het onderzoek', aldus het OM.

Verdenking

Het OM verdenkt de mannen en vrouwen van niet-ambtelijke corruptie en betrokkenheid bij het in- en/of vervoeren van cocaïne. Zij zouden volgens het OM cocaïne uit lege containers halen. Ook maakten de verdachten misbruik van hun kennis over de Rotterdamse haven om de invoer en doorvoer van de cocaïne te realiseren.

HARC-team

Het onderzoek wordt voortgezet door het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam.