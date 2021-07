Vluchtende verdachte vechtpartij springt uit angst voor politiehond politieauto in

De politie is vrijdag op zaterdagnacht rond 01.20 uur gealarmeerd voor een vechtpartij op de Roode Steen in Hoorn. Terwijl de politie onderweg was kregen ze te horen dat de verdachten zich hadden verplaatst naar het Kerkplein en daar in twee auto’s waren gestapt. De inzittenden zijn daar door de politie aangesproken.