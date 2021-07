Rechtbank heropent onderzoek in zaken Circuit Zandvoort

De rechtbank Noord-Holland heeft besloten het onderzoek in drie zaken over de vergunningverlening van Circuit Zandvoort te heropenen. 'De zaken draaien onder meer om de vraag of de verwachte uitstoot van stikstof binnen de normen blijft, zo meldt de rechtbank Haarlem dinsdag. De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) opdracht gegeven onderzoek te doen.

Drie van de vijf zaken heropend

Op 1 juli was de inhoudelijke behandeling van vijf rechtszaken over het Circuit Zandvoort, waarna het onderzoek in die zaken werd gesloten. 'Er zou 12 augustus uitspraak in alle zaken worden gedaan. Drie van die zaken worden nu heropend', aldus de rechtbank. De rechtbank heeft de STAB gevraagd binnen drie maanden met hun bevindingen te komen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de uitspraak zal worden gedaan.

Beschermde rugstreeppad en zandhagedis

De twee andere zaken die op 1 juli werden behandeld gingen over een ontheffing die was verleend van het verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen. Het onderzoek in die zaken wordt niet heropend. De uitspraken daarin staan nog steeds gepland op 12 augustus.