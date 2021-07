Uitgestelde RS-virusepidemie door de coronamaatregelen

De afgelopen weken is het aantal jonge kinderen met een RS-virusinfectie zo hard toegenomen, dat er sprake is van een epidemie. Dit zien we niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in en buiten Europa, zo blijkt uit recent internationaal onderzoek door het Nivel en collega’s. Dit is zeer opmerkelijk, aangezien een RS-virusepidemie eigenlijk vooral ‘s winters voorkomt. Door de coronamaatregelen zijn er afgelopen winter nauwelijks jonge kinderen met een RS-virusinfectie opgenomen in het ziekenhuis. Daarom spreken we nu van een verlate of uitgestelde RS-virusepidemie.