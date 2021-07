Verkeersongeval Jaagweg Ilpendam: 2 volwassenen en 2 kinderen gewond

Frontale aanrijding

De auto’s werden bestuurd door een 24-jarige man uit Purmerend en een 32-jarige vrouw uit Purmerend. De mannelijke bestuurder kwam rond 20.00 uur uit de richting van Amsterdam en reed in de richting van Purmerend. De vrouwelijke bestuurder reed in tegengestelde richting. Door een nog onbekende oorzaak kwam de man vermoedelijk op de verkeerde weghelft terecht waardoor de Purmerendse een aanrijding niet meer kon voorkomen.

Kind bekneld

In de auto van de Purmerendse zaten twee kinderen van 1 en 13 jaar waarvan één uit de auto moest worden geknipt omdat er sprake was van een beknelling. Zowel de beide bestuurders als de kinderen zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen gezocht

De VOA van de politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Verder komt de politie graag in contact met getuigen. Met name mensen die vlak voor de aanrijding over de Jaagweg hebben gereden, kunnen belangrijke informatie voor de politie hebben.