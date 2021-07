Benodigdheden en gadgets voor een startende ZZP’er

Voorbereiding

Maak het jezelf makkelijk en ga gestructureerd stap voor stap te werk. In al je enthousiasme is het makkelijk om jezelf te verliezen en wil je al snel bezig gaan met het product en of dienst dat je wilt gaan leveren. Maar voordat je hiermee bezig kan moet je eerst een aantal zaken goed op orde hebben wil je ervoor zorgen dat je bedrijf ook echt een succes gaat worden. Want iets doen wat je leuk vindt is natuurlijk erg belangrijk, maar je moet er wel van rond kunnen komen. Begin daarom met het maken van een overzicht over wat er allemaal geregeld en besloten moet worden voordat je naar de buitenwereld toetreedt. Het belangrijkste daarbij is het opstellen van een businessplan. Online is er gelukkig veel te vinden over hoe je een businessplan moet opstellen, dus je hoeft het wiel niet volledig opnieuw uit te vinden. Kijk voor tips bijvoorbeeld eens op de site van de Kamer van Koophandel.

Zaken om rekening mee te houden

Nadat je een goed businessplan hebt geschreven is het, voordat je gaat beginnen, belangrijk om nog een aantal zaken goed te gaan regelen. Hieronder een aantal tips om rekening mee te houden.



1. Belasting

De belastingdienst bepaald aan de hand van een aantal criteria of je een zelfstandige ondernemer bent en of je een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Het is goed om dit van te voren uit te zoeken zodat je weet op welke manier je de inkomstenbelasting moet invullen en welke aftrekposten je wel en niet mag opvoeren. Dit kan je veel geld schelen of gaan kosten, dus zoek dit goed uit.



2. Verzekeringen

Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het afdekken van je risico’s, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid. Zodoende kun je niet zomaar terugvallen op de overheid. Win daarom informatie in bij een verzekering specialist welke verzekering voor jouw bedrijf van essentieel belang is. Denk hierbij aan; arbeidsongeschiktheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en pensioenverzekering.



3. Uurtarief

Als nieuw bedrijf weet je wellicht nog niet zo goed hoe de markt precies in elkaar steekt. Onderzoek dus goed wat de gemiddelde prijzen zijn in de markt, bepaal voor jezelf wat je in ieder geval moet verdienen om alle aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en hoeveel je nodig hebt om van te kunnen leven. Vooral als startende ondernemer moet je tussen de gevestigde orde van de markt opboksen, daarom is het belangrijk dat je uurtarief vooral in het begin goed geprijsd is vergeleken met je concurrentie.



4. Rechtsvorm en inschrijving KvK

Er zijn verschillende rechtsvormen waarin je je bedrijf kan laten inschrijven, toch zullen de meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Kies je toch voor bijvoorbeeld een besloten vennootschap zoek dan wel goed uit wat voor fiscale gevolgen dit voor je heeft. Eenmaal bepaald welke rechtsvorm het wordt, dan is het nog zaak om een goede bedrijfsnaam te kiezen. Maar dit heb je waarschijnlijk al gedaan bij het opstellen van je businessplan. Inschrijving van je bedrijf kan gewoon online.



5. Administratie bijhouden

Voor de meeste mensen zal een administratie bijhouden geen favoriet onderdeel zijn van het bestaan als ondernemer. Toch is dit een belangrijk onderdeel van je bedrijf dat je goed op orde dient te hebben. Zo dienen je facturen en offertes aan bepaalde eisen te voldoen. Je kunt de boekhouding uitbesteden aan een externe partij, maar dat is vaak wel duur. Geld dat je als startende ondernemer beter kunt gebruiken voor andere investeringen. Het is daarom raadzaam om je enigszins te verdiepen in het bijhouden van een goede administratie. Tegenwoordig zijn er veel gebruiksvriendelijke administratie pakketten op de markt, die je ondernemende leven een stuk gemakkelijker zullen maken.



6. Presentatie en materiaal

Je bedrijfskleding en het materiaal wat je gebruikt hangt natuurlijk sterk af van wat voor onderneming je hebt, toch zijn er een paar zaken die je wel goed voor elkaar wil hebben. Zo is het van belang dat je ook over goede werkkleding beschikt waarmee je direct je bedrijfslogo/bedrijfsnaam kan laten zien. Het komt professioneel over wanneer het materiaal waar je over beschikt laat zien welk bedrijf je bent. Dit kun je doen met bijvoorbeeld telefoon accessoires van Smartphonehoesjes. Zo kun je tegenwoordig zelfs je bedrijfslogo laten afdrukken op een telefoonhoesje. Het zijn kleine details die je echt als professional kan onderscheiden. Zorg ervoor dat je altijd genoeg batterij hebt in je telefoon, tablet en of laptop hebt, schaf desnoods een powerbank aan zodat je altijd stroom bij je hebt. Zorg ervoor dat je altijd goed bereikbaar bent, als je bij een klant bent kun je natuurlijk niet opnemen, maar wanneer je in de auto zit en je kunt niet opnemen omdat je geen telefoonhouder hebt dan is dat natuurlijk zonde. Want uiteindelijk zijn dat de dingen die geld en reputatie gaan kosten, zaken die voor een beginnende ondernemer van belang zijn.