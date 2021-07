Amsterdam verwijdert bloemen op plek aanslag Peter R. De Vries

De gemeente Amsterdam verwijdert vrijdag de bloemen die voor Peter R. de Vries neergelegd zijn in de Lange Leidsedwarsstraat. De gemeente dankt iedereen voor het medeleven en de steunbetuigingen.

Brieven en kaarten bewaard

'De brieven en kaarten worden bewaard. We overleggen later met de familie over een passende bestemming', aldus de gemeente.

Uitvaart

Donderdagochtend werd om 11.00 uur de besloten herdenkingsdienst voor Peter R. de Vries gehouden in het Koninklijk Theater Carré waarbij familie, collega's en vrienden aanwezig waren. Vervolgens werd elders de uitvaart in kleinere kring gehouden.