Rechtbank legt celstraffen op voor WhatsApp fraude

Aan twee mannen van 18 jaar uit Den Haag zijn vandaag celstraffen opgelegd voor WhatsApp-overname en vriend-in-noodfraude. Dit naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek door twee cybercrimeteams van de politie, te weten uit Rotterdam en uit Limburg. De jongens namen WhatsApp–accounts over van onder andere van bekende personen die actief zijn in het openbaar bestuur. De officier van justitie eiste twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling respectievelijk 12 maanden cel waarvan 3 maanden voorwaardelijk en 24 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

Eén van de mannen moet 282 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk de cel in, de ander 225 dagen waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Beiden hebben een taakstraf van 180 uur opgelegd gekregen. Ook moeten zij de slachtoffers en de Staat in totaal 2.770 euro terugbetalen. Van het bij hen in beslag genomen cash geld is 90.000 euro verbeurd verklaard.

Werkwijze verdachten

De oplichters wisten de WhatsApp-accounts over te nemen nadat zij op slinkse wijze de verificatiecodes van verschillende accounts wisten te bemachtigen. Daarna namen zij het account over en stuurden ze zogenaamde vriend-in-nood-appjes naar de contacten van de slachtoffers. Op deze manier wisten ze vele slachtoffers te overtuigen dat zij met een bestaand contactpersoon te maken hadden. Vriend in nood berichtjes zijn appjes waarin wordt gevraagd om snel geld over te maken. De slachtoffers van die vriend-in-nood-appjes dachten daadwerkelijk met hun kennis/familielid in gesprek te zijn, en geloofden het dus als hij/zij betaalverzoeken deden. Zij maakten geld over om een ‘vriend in nood’ te helpen. Daarmee wisten de jongemannen duizenden euro’s afhandig te maken van de slachtoffers.

Pure ondermijning

“Whatsapp fraude ondermijnt het onderling vertrouwen tussen burgers. Mensen worden opgelicht. Ze denken een vriend in nood te helpen, maar helpen een crimineel om luxe merkschoenen of een luxe zonnebril te kopen. Over hun rug. Een volgende keer zal de burger wel twee keer nadenken om een ander te helpen of te vertrouwen,” aldus officier van justitie Jacqueline Bonnes tijdens de inhoudelijke behandeling. “Ook vind ik het planmatige en georganiseerde karakter van verdachten extra erg. Het was geen opwelling of impuls: er moesten veel mensen worden ingeschakeld om deze fraude te laten slagen. Daardoor zijn veel mensen in deze criminaliteit betrokken. Zoals de geldezels“.

Groot probleem

Er wordt landelijk per dag 100 keer aangifte gedaan van vriend-in-noodfraude. Volgens politiecijfers ligt de totale schade hiervan op meer dan 13 miljoen euro. In honderden aangiftes van vriend-in-noodfraude zaken ligt de oorzaak in een WhatsApp-overname. Van WhatsApp-fraude worden vooral mensen tussen de 40-55 jaar slachtoffer, maar het beperkt zich zeker niet tot die leeftijdscategorie zoals hierboven duidelijk is geworden. WhatsApp en de financiële sector zijn zich bewust van het probleem en werken er voortdurend aan om consumenten voor te lichten over de stappen die ze kunnen nemen om de beveiliging van hun account te beschermen en te voorkomen dat ze worden opgelicht.