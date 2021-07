Deel van dijk in Reeuwijk doorgebroken

Maandagochtend ontstond er een gat in het midden van de dijk tussen Kerkweg en Tempeldijk in het Zuid-Hollandse Reeuwijk. Dit meldt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maandag.

Water stroomt polder in

Er ontstond een dijkafschuiving tussen de Kerkweg en de Tempeldijk in Reeuwijk. Het water van een hoger gelegen sloot stroomde de polder in. Er zijn geen woningen ondergelopen en de gevolgen lijken mee te vallen. Dit vooral omdat velen snel en goed gehandeld hebben na deze dijkdoorbraak. Burgemeester Christiaan van der Kamp blikt terug.

Vee naar hoger gelegen plekken gebracht

'Samen met de veiligheidsregio Holland Midden, de hulpdiensten, de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland is er heel goed gereageerd en de directe problemen zijn nu onder controle. Omwonenden hebben heel adequaat gereageerd. Met hulp uit de buurt is het vee meteen naar hoger gelegen plaatsen gebracht', stelt Van der Kamp.

Gat meteen gedicht

'Samen met lokale agrariërs is loonbedrijf Olieman direct begonnen met het dichten van het gat in de dijk. Firma Edelman stelde de kantine beschikbaar als centrale post. Er is een noodpomp geplaatst in het gebied om het water weer naar het oorspronkelijke niveau terug te brengen', vertelt Van der Kamp.

'Trots'

'Ik ben er zo trots op dat iedereen zo snel en goed gereageerd heeft. Natuurlijk zit de schrik er goed in, maar dat iedereen dan direct actie onderneemt is heel fijn. Het Hoogheemraadschap Rijnland inspecteert de situatie bij rest van de dijk en houdt overige dijken in de buurt goed in de gaten. Ik wil alle betrokken bewoners en bedrijven een hart onder de riem steken en de hulpdiensten, het Hoogheemraadschap en iedereen die heeft geholpen enorm bedanken voor hun geweldige inzet', aldus de burgemeester.