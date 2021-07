Politie houdt twee verdachten dodelijk schietincident Schiedam aan

In Schiedam heeft er maandagmiddag rond 13.55 uur een schietincident plaatsgevonden op de Loeffstraat in Schiedam. 'Een 32-jarige man werd zwaargewond aangetroffen in een auto', zo laat de politie dinsdag weten.

Slachtoffer overleden, 2 verdachten aangehouden

'De man werd direct hulp verleend en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulp mocht helaas niet meer baten, de man overleed later aan zijn verwondingen', aldus de politie die direct een groot onderzoek startte. Dit leidde naar twee verdachten die in de nacht van maandag op dinsdag werden aangehouden.

Man zwaargewond in auto aangetroffen

Vanuit de Loeffstraat in Schiedam kwam maandagmiddag om 13.55 uur een melding binnen dat er schoten waren gehoord en een man zwaargewond in een auto zou liggen. Toegesnelde agenten verleenden eerste hulp en het 32-jarige slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een paar uur later is de man alsnog aan zijn verwondingen overleden.

Twee aanhoudingen

De politie startte direct met het sporenonderzoek, bekeek camerabeelden en sprak verschillende getuigen. Dit onderzoek leidde naar twee verdachten, een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 19-jarige man uit Hoek van Holland. Zij werden afgelopen nacht aangehouden. Het onderzoek gaat verder, meer aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit.