Meisje (14) in Amstelveen zwaar mishandeld na vraag over sekse

In Amstelveen is maandagmiddag een 14-jarig meisje zwaar mishandeld in de Westwijk. 'De mishandeling vond plaats bij een speeltuin in de Albert van Dalsumlaan / Caro van Eyckhof in Amstelveense wijk Westwijk even voor 14.30 uur', zo meldt de politie dinsdag.