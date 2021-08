Man (35) vannacht neergeschoten bij feest in bedrijfspand Amsterdam-Zuidoost

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag om 05.53 uur een melding dat in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam Zuidoost een 35-jarige man uit Amsterdam was neergeschoten. Dit meldt de politie zondag.

Slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

De hulpdiensten kwamen massaal naar het bedrijfspand toe om het gewonde slachtoffer medische eerste hulp te geven. Hierbij werd ook een Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet. 'Het slachtoffer is vervolgens met spoed en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en is dringend op zoek naar beeldmateriaal en getuigen.

Feest in bedrijfspand

In het pand aan de Stekkenbergweg was op het moment dat er werd geschoten, even voor 06.00 uur, een feest bezig. Om die reden doet de politie een dringend beroep op getuigen met wie nog niet is gesproken om zich te melden.

Politieonderzoek

Dat geldt ook voor mensen die beeldmateriaal hebben van zowel voorafgaand, tijdens als na het moment waarop is geschoten. Deze informatie is voor de politie en het onderzoek van groot belang om duidelijkheid te krijgen over de toedracht, aanleiding en betrokkene(n) van het schietincident.