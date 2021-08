Iedereen krijgt kans om tweede prik te vervroegen

Voldoende vaccin en prikcapaciteit

Het gaat om afspraken die zijn gemaakt voor de weken 33, 34, 35 en 36, dus vanaf maandag 16 augustus en daarna. Er is voldoende vaccin op voorraad en er is voldoende ‘prikcapaciteit’ bij de GGD om deze versnelling door te voeren.

Wie al een tweede vaccinatieafspraak heeft ontvangt een sms-bericht van de GGD. Na ontvangst van deze sms kan worden gebeld met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer om de tweede vaccinatie telefonisch te vervroegen.

Hoge vaccinatiegraad bereiken

Minister Hugo de Jonge: We doen dit om in onze samenleving zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk vaccinatiegraad te behalen. Want vaccineren wérkt. Je doet dat niet alleen om je eigen gezondheid te beschermen, maar zeker ook de mensen om je heen; je familie en vrienden. Vaccinatie brengt ons vrijheid: niemand wil natuurlijk terug naar alle beperkingen die we gelukkig grotendeels achter ons hebben kunnen laten'.

12 t/m 17 jaar ook vervroegd geprikt

Vorige week kregen jongeren van 12 tot en met 17 jaar al de gelegenheid om hun tweede prik te versnellen. Dat was relatief eenvoudig omdat zij uitsluitend met het vaccin van BioNTech/Pfizer worden geprikt. Er is nu voldoende vaccin én capaciteit beschikbaar om ook het vaccineren voor de 18-plussers te versnellen. Deze groep wordt geprikt met BioNTech/Pfizer of Moderna.