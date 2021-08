Politie vindt lichaamsdelen in koffers in auto, verdachte aangehouden

Maandagmiddag heeft de politie in een auto in Dordrecht lichaamsdelen in een koffer aangetroffen. 'Dit gebeurde op aanwijzing van een 25-jarige verdachte die vorige week donderdag in zijn woning in Zwijndrecht was aangehouden door de politie', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag

Levensdelict

De 25-jarige man wordt verdacht van een levensdelict. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag in een persbericht. De verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man 14 dagen langer blijft vastzitten.

Melding vechtpartij

Op donderdag 29 juli 2021 is de politie afgegaan op een melding van een vechtpartij op een galerij in Zwijndrecht. Daarbij is de 25-jarige man aangehouden. De verdachte verklaarde ter plekke aan agenten dat hij een levensdelict had gepleegd. Dat was aanleiding voor de politie om direct een groot onderzoek te starten. In een woning aan de galerij werden bloedsporen en een voorwerp dat mogelijk bij het delict betrokken zou zijn aangetroffen. De politie trof geen slachtoffer aan.

Aalbersestraat

Aan de hand van getuigen, camerabeelden en verklaringen van verdachte werd gistermiddag een auto aangetroffen in de Aalbersestraat in Dordrecht. De Forensische Opsporing is ter plaatse gekomen en heeft uitgebreid onderzoek verricht aan het voertuig en sporen veilig gesteld.

Lichaamsdelen in koffers

'In de auto werden koffers met een stoffelijk overschot aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een 29-jarige man uit Zwijndrecht. Deze persoon was eerder als vermist opgegeven', aldus het OM. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog volop.