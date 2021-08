Bijna 85% van 18-plussers heeft tenminste één vaccinatie gekregen

Vaccinatierapportage met drie landkaarten uitgebreid

'De vaccinatierapportage van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is deze week uitgebreid met drie landkaarten. Voor het eerst is de vaccinatieopkomst van alle 18-plussers per gemeente te zien. Zowel voor minstens één vaccinatie, als voor volledige vaccinatie', aldus het RIVM. Ook is in deze rapportage voor het eerst de vaccinatiegraad voor volledige vaccinatie voor de 26 t/m 45-jarigen per gemeente te zien.

Opkomstpercentage vaccinatie 18-plus boven de 85%

Vandaag zijn de vaccinatiecijfers op de pagina van het ECDC (het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) bijgewerkt. Daar is te zien dat 84,8% van de 18-plussers in Nederland tenminste één vaccinatie heeft gekregen. In veel leeftijdsgroepen is nog steeds een toename van de opkomst te zien, waardoor het opkomstpercentage en vaccinatiegraad van de 18-plussers waarschijnlijk tot boven de 85% zal stijgen.

Jongere leeftijdsgroepen

De opkomst in leeftijdsgroepen geboren na 1970 is nog geen 85%. Om de verspreiding van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, tegen te gaan, is het belangrijk dat in alle leeftijdsgroepen en regio’s een hoge vaccinatiegraad bereikt wordt. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat ook in jongere leeftijdsgroepen een hoge vaccinatiebereidheid bestaat, naar verwachting zet de stijging ook in deze leeftijdsgroepen de komende weken door.

Leeftijdsgroepen op nieuwe manier berekend

In de vaccinatierapportage van deze week is de leeftijd op een nieuwe manier berekend. In de vorige rapportages werd de leeftijd berekend op basis van het jaar 2020 minus het geboortejaar. Vanaf deze rapportage is dat 2021 minus het geboortejaar. Er moet met hele jaren gerekend worden, omdat de geboortedatum niet beschikbaar is in de dataset die gebruikt wordt voor de analyses. Zo is – als voorbeeld – de leeftijdsgroep die voornamelijk door de huisarts is gevaccineerd, en die we tot vorige week de 60-64-jarigen hebben genoemd, sinds begin dit jaar ruim een half jaar ouder geworden. Dat zijn in deze rapportage de mensen geboren in 1956−1960 en die noemen we in deze rapportage de 61-65-jarigen.