Automobilist aangehouden na eenzijdig verkeersongeval

De hulpdiensten werden woensdagavond iets voor middennacht gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Koningsweg in Den Bosch. Meerdere politie-eenheden, ambulance en brandweer kwamen op de melding af.

Macht over stuur verloren

Ter plaatse bleek een automobilist de macht over het stuur verloren te zijn, en daarbij een paal uit de grond gereden te hebben. De personenauto kwam enkele meters verderop tot stilstand, van de auto is niets meer over. Voor zover bekend zijn er bij het eenzijdige verkeersongeval geen gewonden gevallen.

Aanhouding na blaastest

Bij de automobilist werd een blaastest afgenomen, een standaardprocedure na een verkeersongeval. Na deze blaastest werd de bestuurder aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een uitgebreide ademanalyse. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse en heeft het zwaar gehavende voertuig afgevoerd.