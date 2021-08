Politie onderzoek mogelijk misdrijf na vondst overleden persoon

Afzetting PD

'Er zijn veel nog veel vragen en onduidelijkheden in het lopende onderzoek en inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. De toedracht van het overlijden is nog onbekend, maar de politie houdt rekening met een misdrijf', aldus de politie. Het slachtoffer dat is aangetroffen is waarschijnlijk een man van buitenlandse komaf. De politie verwacht dat de man niet uit de omgeving van Breedenbroek komt.