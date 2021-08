Man (21) opgepakt die vrouwen aanrandde en beroofde

In Zoetermeer kreeg de politie tussen dinsdagochtend 3 augustus en donderdagavond 5 augustus drie meldingen van slachtoffers die waren beroofd en aangerand door een onbekende man. Dit meldt de politie zaterdag.

Lichtgewond

Twee slachtoffers raakten daarbij licht gewond. Agenten hielden vrijdagavond 6 augustus een 21-jarige man uit Zoetermeer als verdachte aan. De politie doet nader onderzoek.

Vrouwen aangerand en beroofd

Een slachtoffer liep dinsdagochtend al vroeg in de Dorpstraat, ter hoogte van de Bijdorplaan. Daar werd ze onverwachts vastgepakt door een man die haar om geld vraagt. Vervolgens randde de man haar aan en liep hij weg met haar portemonnee. Een ander slachtoffer werd donderdag in de vroege ochtend in omgeving van de Europaweg geslagen, aangerand en beroofd van geld.

Eén verdachte

Het derde slachtoffer liep donderdagavond in het parkje tussen station Voorweg en station Centrum-West. Daar sprak een man haar aan en beroofde haar later van haar rugtas. Ook zij werd daarbij door man aangerand en mishandeld. Onderzoek wijst op dit moment uit dat het vermoedelijk om één verdachte gaat.

Verdachte opgespoord en aangehouden

De drie slachtoffers meldden zich direct na de drie losse incidenten bij de politie en deden aangifte van aanrandingen en berovingen. Agenten deden uitgebreid onderzoek en dat leidde naar de 21-jarige verdachte. Ook de woning van de verdachte werd doorzocht en daarbij zijn goederen voor nader onderzoek in beslag genomen. De verdachte wordt maandag 9 augustus voorgeleid voor een rechter-commissaris.