Politie lost twee waarschuwingsschoten bij aanhouding verdachte na bedreigingen

Melding bedreigingen

De man werd aangehouden na een melding van bedreigingen die eerder die dag in Vlaardingen waren geuit. Wat er zich precies heeft afgespeeld wordt verder onderzocht.

BTGV

De verdachte werd in Maasland aangetroffen, na de melding dat die middag in Vlaardingen er bedreigingen zouden zijn geuit. De man werd met een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV) aangehouden. Daarbij werden twee waarschuwingsschoten gelost. De man is voor verhoor naar het politiebureau gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de bedreigingen in Vlaardingen.