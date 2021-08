Gewapende overvaller snackbar met frituurvet weggejaagd

Mes

Even voor middernacht kwam een getinte man in donkere kleding de cafetaria binnen bedreigde de eigenaar met en mes. Ze twijfelde geen moment en gooide het frituurvet in de richting van haar belager. 'Of hij daarbij gewond is geraakt is niet bekend, hij rende direct weg in de richting van de Bergselaan. Een zoekslag door de politie in de omgeving heeft nog niet tot aanhouding van een verdachte geleid', aldus de politie.