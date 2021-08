7 jaar cel en TBS voor pakketbezorger die man doodreed

De rechtbank Midden-Nederland heeft maandag de 19-jarige man, die in november vorig jaar een man doodreed in het Gelderse Wijchen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en tbs met dwangverpleging. Dit meldt de rechtbank maandag.

Opzettelijk

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de pakketbezorger de man opzettelijk van het leven heeft beroofd door met zijn auto frontaal op hem in te rijden en meerdere malen over hem heen te rijden. Juridisch is er sprake van doodslag.

Drie keer overreden

Op 24 november 2020 is de 42-jarige man met zijn vrouw aan het wandelen in hun woonwijk in Wijchen. Zij zien dat de bestuurder van een bestelbusje hard door de straat reed. Even later zien zij het busje in de wijk staan. Als de bestuurder van het busje, de pakketbezorger, komt aanlopen spreekt de man hem aan op zijn rijgedrag van kort daarvoor. Daarop ontstaat een woordenwisseling.

Foto kenteken maken

De man wil een foto van het kenteken van het bestelbusje maken en gaat – iets voorovergebogen – voor de auto staan. Op dat moment stapt de pakketbezorger in en geeft gas. De man belandt op de motorkap van de auto en wordt meters meegesleurd. Hoewel hij zich probeert vast te houden glijdt hij van de motorkap af waardoor het busje over hem heen rijdt. De pakketbezorger stopt, rijdt achteruit en vervolgens weer vooruit. Het slachtoffer is dus drie keer overreden. Daarna vlucht de bestuurder de wijk uit. Hij laat de man dood op straat achter.

Onherstelbaar leed

Niet alleen de vrouw van de man is getuige van dit vreselijke incident, verschillende buren zijn op de woordenwisseling afgekomen en hebben daarna gezien hoe de man tot drie maal toe overreden werd. Zij zijn als getuige gehoord. Volgens de bestuurder was hij op het moment van de aanrijding boos. Op zitting verklaarde hij dat hij niet de intentie had om het slachtoffer aan te rijden, maar hij wilde om hem heen rijden. De rechtbank vindt dit volstrekt ongeloofwaardig en, gezien de positie van het slachtoffer in combinatie met het geven van veel gas bij het optrekken zelfs feitelijk onmogelijk.

Leed nabestaanden

Het leed voor de nabestaanden, waaronder de vrouw en hun kinderen, is onherstelbaar en zal zonder twijfel hun verdere bestaan blijven overschaduwen. De rechtbank noemt het ook hartverscheurend dat de dochter van het slachtoffer geen afscheid heeft kunnen nemen van haar vader. Het letsel was zo ernstig dat het niet verantwoord was dat zij daarmee geconfronteerd werd. Voor de vrienden, kennissen, buurt en de hele samenleving is deze afschuwelijke gebeurtenis schokkend. Een dergelijk feit leidt ertoe dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer.

Tbs met dwangverpleging

Bij de verdachte is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopatische trekken. Dit vraagt om een langdurige en intensieve behandeling. Deskundigen adviseren tbs met dwangverpleging. Een lichtere behandeling biedt onvoldoende veiligheid en is niet aan de orde omdat de man een gebrek aan inzicht en motivatie laat zien. De rechtbank neemt het advies over en legt de man, naast de onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 jaar, tbs met dwangverpleging op. Deze behandeling in een gesloten inrichting is niet gemaximeerd. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.