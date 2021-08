Tweede verdachte (18) dodelijk geweld Mallorca blijft ook langer vast

Een 18-jarige man uit Hilversum die door het Openbaar Ministerie (OM) is aangemerkt als verdachte in de zogenoemde ‘Mallorca-zaak’ blijft langer vastzitten. 'De rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland heeft maandag ook zijn voorarrest met 14 dagen verlengd, de maximale termijn. Afgelopen vrijdag werd het voorarrest van een 19-jarige Hilversummer al verlengd', zo meldt de rechtbank maandag.

Doodslag én poging doodslag

Op woensdag 14 juli vonden er meerdere incidenten plaats in El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. De 18-jarige jongeman uit Hilversum wordt door het OM verdacht van doodslag op een 27-jarige man uit Waddinxveen én van een poging doodslag eerder in de vroege ochtend van 14 juli. De man is afgelopen donderdagavond aangehouden en zit sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank om zijn voorarrest te verlengen met 14 dagen. De rechter-commissaris oordeelde vandaag dat de verdenking stevig genoeg is om de man langer vast te houden.

Vervolg strafzaak

De rechtbank zal na een volgend verzoek van het Openbaar Ministerie binnen 14 dagen opnieuw een beslissing nemen over het voorarrest van de verdachte. Die beslissing wordt genomen door de raadkamer van de rechtbank. De raadkamer kan het voorarrest met maximaal 90 dagen verlengen. Na die periode vindt in de regel de eerste openbare zitting plaats. De zittingen van de rechter-commissaris en de raadkamer zijn achter gesloten deuren.