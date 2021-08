Ontvoerders laten 56-jarige Hoofddorper vrij

Na bijna een week ontvoerd te zijn geweest is in de nacht van dinsdag op woensdag de 56-jarige Hoofddorper om 00.45 uur aangetroffen in de Assendelftstraat in Delft. 'Het slachtoffer was door zijn ontvoerders daar vannacht uit de auto gezet', zo meldt de politie woensdag.