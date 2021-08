Al ruim 5.000 buurten aangemeld voor Burendag

Met nog anderhalve maand te gaan voor Burendag zijn er al ruim 5.000 buurten aangemeld. Organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts zijn blij verrast dat er nu al zo veel animo is voor deze dag, waarop buren elkaar (beter) kunnen leren kennen. Vorig jaar deden ondanks de coronacrisis in totaal 4.000 buurten mee. In 2019 lag het aantal deelnemende buurten nog op zo’n 6.000. Na 1,5 jaar coronacrisis hopen de organisatoren met Burendag 2021 nog meer verbinding te creëren in de buurten van Nederland. Ze willen zo veel mogelijk buren (weer) met elkaar in contact brengen, met gezondheid en veiligheid voorop.

In de aanloop naar Burendag hebben de organisatoren onderzocht* welke invloed de coronacrisis gehad heeft op burencontact. 87% van de ondervraagden geeft aan dat het contact met hun buren gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen tijdens de coronacrisis. 40%** geeft ook aan dat het gemis van contacten met anderen goed is opgevangen door hun buren. En 39%*** zegt dat het contact met hun buren gelukkig maakt. 28% beschouwt de buren zelfs als vrienden. En of ze nu tot de vriendenkring gerekend worden of niet; bijna de helft van de Nederlanders (45%) geeft aan dat zij en hun buren weleens bij elkaar over de vloer komen, bijvoorbeeld om koffie te drinken.

Socialer

Burendag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Dat is dan ook de reden dat Douwe Egberts en het Oranje Fonds Burendag organiseren, dit jaar voor de 16e keer. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met zijn buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Veilig

Dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier deelneemt aan Burendag is voor de organisatoren ook dit jaar van groot belang. Douwe Egberts en het Oranje Fonds roepen alle deelnemers dan ook op zich tijdens Burendag aan de dan geldende coronamaatregelen houden. Op de website en social media kanalen bieden de organisatoren hier tips en inspiratie voor.

Aanmelden is nog mogelijk!

Buren kunnen tot en met 15 augustus via Burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op Burendag.nl. Ook na 15 augustus kan je je activiteit nog aanmelden op Burendag.nl