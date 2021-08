Gecrashte auto vermiste vrouwen gevonden, één van de twee inzittenden overleden

Eén inzittende overleden

'In de auto trof de politie twee jonge vrouwen aangetroffen. Eén van hen is overleden. We gaan er op dit moment vanuit dat het gaat om de vermiste vrouwen uit de Achterhoek. Hun families zijn op de hoogte gebracht', aldus de politie.

Avondje stappen

In de omgeving werd de afgelopen dagen gezocht naar de 19-jarige Myrthe en 22-jarige Ruth die dinsdagnacht niet thuis kwamen na een avondje stappen in Doetinchem.