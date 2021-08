Derde verdachte aangehouden voor gewelddadigheden Mallorca

De politie heeft vriojdagmorgen, 13 augustus 2021, een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadigheden op 14 juli op Mallorca. Het gaat om een 18-jarige man uit Hilversum. Ook heeft er een doorzoeking in zijn woning plaatsgevonden. De verdenking tegen hem is medeplegen doodslag, poging doodslag en openlijk geweld.

De man wordt verdacht van betrokkenheid zowel bij het geweld in de horecagelegenheid in El Arenal op Mallorca, als bij het geweld op de boulevard. Bij dit geweld raakte een 27-jarige man uit Waddinxveen dodelijk gewond; andere slachtoffers liepen (zwaar) lichamelijk letsel op. De verdenking tegen deze 18-jarige Hilversummer is gebaseerd op verklaringen en beelden. Dit betreft zowel beelden die al beschikbaar waren, als aanvullende beelden die een getuige ter beschikking heeft gesteld. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In het onderzoek hebben inmiddels dertien getuigen een verklaring afgelegd of zullen dat binnenkort doen. Ook is er een nieuwe aangifte gedaan, in totaal zijn het er nu negen. De twee verdachten die eerder zijn aangehouden, de 18-jarige en 19-jarige Hilversummers, staan op donderdag 19 augustus op de raadkamer van de rechtbank, die een beslissing zal nemen over de verlenging van het voorarrest. De beide mannen worden verdacht van medeplegen doodslag op het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen en medeplegen poging doodslag op zijn vriend. De 19-jarige wordt ook verdacht van medeplegen poging doodslag op een slachtoffer in de horecagelegenheid. Naar verwachting zullen er nog nieuwe aanhoudingen volgen.