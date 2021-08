Vuurwapen van straat na preventief fouilleren

Donderdagavond rond 21:00 uur is een 20-jarige Rotterdammer aangehouden aan de Rosestraat in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De 20-jarige werd preventief gefouilleerd, waarbij hij zijn schoudertas overhandigde. In de tas bleek een vuurwapen te zitten. De 20-jarige probeerde zich nog van zijn aanhouding te onttrekken door weg te rennen, maar hij werd erg kort erna ingerekend en aangehouden op de Oranjeboomstraat. Hij wordt maandag voorgeleid.