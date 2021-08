KNH sleept overheid voor de rechter

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge deden vrijdagavond een pas op de plaats. De beperkingen voor de horeca zoals het sluiten tussen 00:00 en 06:00 uur, geen entertainment, placeren op 1,5 meter afstand en het sluiten van de dansvloer, blijven tot 20 september gelden. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KNH) geeft wederom het kabinet een brevet van onvermogen af aangaande het handelen in deze crisis. KHN vindt het onacceptabel dat de rekening van een zwalkend en risicomijdend overheidsbeleid opnieuw bij de horeca wordt neergelegd en de maatregelen de horeca blijven beperken. Zo lang de beperkingen voor de horeca blijven gelden is het dan ook ondenkbaar dat de steunmaatregelen per 1 oktober worden stopgezet; aanvullende steun is cruciaal.

Coronatoegangsbewijs vanaf 20 september

Na 20 september mogen de 1,5 meter en de andere restricties worden losgelaten, mits de cijfers daar aanleiding toe geven. Voor alle horeca wordt het verplicht om met coronatoegangsbewijzen te werken als er plaats is voor 75 of meer bezoekers. Dit heeft als gevolg dat mensen die naar de horeca willen volgens die regel gevaccineerd, genezen of negatief getest moeten zijn en dit moeten kunnen aantonen in de coronacheck-app. Een flinke achteruitgang, die niet strookt met de principes van gastvrijheid. De horeca is tenslotte de huiskamer van de samenleving waar iedereen welkom is.

KHN start kort geding tegen de Staat vanwege ongelijkheid

Het kabinet heeft naar eigen zeggen te snel versoepelingen doorgevoerd en hier tegen haar zin in excuses voor moeten aanbieden. Clubs & Nightlife bedrijven krijgen hiervoor de rekening gepresenteerd; zij moeten - als enige (sub)sector in Nederland - tot 1 november geheel gesloten blijven. Het gelijkheidsbeginsel wordt hier met voeten getreden en dat is volgens KHN onacceptabel. Advocatenkantoor Nauta Dutilh is in opdracht van KHN al bezig met de dagvaarding. KHN-Voorzitter: Robèr Willemsen: “Het is werkelijk ongehoord dat zonder deugdelijke onderbouwing deze groep ondernemingen volledig gesloten moeten blijven van het kabinet. Het is juridisch heel interessant dat deze groep horecazaken als enige geen gebruik kan maken van open zijn met coronatoegangsbewijzen.”

Ook de uitgaanshoreca (kroegen/cafés) wordt, met een sluitingstijd van 00.00 uur en het niet meer kunnen gebruiken van testen voor toegang, ongemeen hard geraakt. De huidige maatregelen voor evenementen binnen en buiten worden vooralsnog verlengd tot 20 september. Daarna is testen voor toegang met het coronatoegangsbewijs vereist als de omstandigheden dat toelaten. Opnieuw ontbreekt perspectief voor de sector; aanvullende steun is dan ook keihard noodzakelijk.

Onzekerheid groot in toeristische sector

Ook voor het (zakelijk) toerisme, congressen en evenementen – en daarmee hotels en zalencentra - is de onzekerheid groot. Reserveringen blijven uit en de internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort. Er is nog geen concreet perspectief over wanneer die sectoren weer aantrekken. Ook in deze sectoren mag steun niet stoppen en is maatwerk noodzakelijk.

Testen voor toegang op den duur niet meer gratis

Ook wordt er binnenkort een extra drempel opgeworpen om de horeca te bezoeken en moet er voor testen voor toegang betaald worden. Het kabinet hoopt hiermee de druk op ongevaccineerden – met name jongeren - op te voeren, maar het is de horeca die hiervoor de rekening gepresenteerd krijgt. Horecabedrijven willen dolgraag op een veilige manier hun deuren openen, maar zolang er restricties gelden, moet dit wel goed geregeld zijn, zoals met een toegankelijke en gratis test voor toegang.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Een deel van de horeca wordt nu opnieuw opgeofferd en de maatregelen worden ingezet als middel om de vaccinatiegraad te verhogen, terwijl we zorg technisch de goede kant op gaan. Het is onacceptabel dat de horeca hiervoor ‘gebruikt’ wordt en de principes van gastvrijheid en ondernemen hiermee in gevaar komen.”

Verlenging maatregelen = verlenging steun

Veel sectoren binnen de branche gaan wéér een moeilijke tijd tegemoet nu er opnieuw restricties blijven opgelegd, maar er is nog geen woord gesproken over het voortzetten van de steunmaatregelen vanaf 1 oktober. Veel bedrijven zitten zonder reserves en/of met een grote schuldenberg. Wat KHN betreft is het heel simpel; als er gekozen wordt om de huidige maatregelen voorlopig te handhaven, dan moet het kabinet er in ieder geval voor zorgen dat horecaondernemers financieel niet de dupe zijn en dat ze ruimhartig worden gecompenseerd! KHN zet daarom in op:

Het verlengen van de steunmaatregelen per 1 oktober 2021.

Een verlaging van de werkgeverslasten.

Gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden aan de overheid om te voorkomen dat (meer) ondernemers failliet gaan en om te zorgen voor een toekomstbestendige horecabranche.

Een CoronaHerstelplan met een structurele oplossing voor de (financiële) problemen waar individuele horecaondernemers mee blijven zitten.

“Wij blijven de komende weken inzetten op het zo snel mogelijk loslaten van de restricties en gaan opnieuw in gesprek met het kabinet over aanvullende financiële compensatie vanaf 1 oktober 2021. Zo lang de maatregelen tot ver in het vierde kwartaal worden voortgezet, blijft steun tot minimaal eind van het jaar hard nodig. Ook moet er worden gekeken naar een oplossing voor de oplopende schuldenberg voor horecabedrijven die nog steeds niet volledig mogen exploiteren”, aldus Willemsen.