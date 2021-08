Twee gewonden bij steekincident in Schagen (update)

Rond 04:15 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in de omgeving van de Koperwiek in Schagen. Bij het fietspad aan de Menisweg troffen agenten een groep van vijf mannen waaronder de twee slachtoffers. Kort daarvoor zou een conflict hebben plaatsgevonden met drie andere mannen waarbij zou zijn gestoken. De mogelijke daders zijn daarna vertrokken in de richting van de Spreeuwenlaan. De politie startte direct een onderzoek en kon één verdachte in zijn woning aanhouden.

Nog twee personen aangehouden

Zaterdag heeft de recherche nog twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Het gaat om een 17-jarige en een 15-jarige jongen uit de gemeente Schagen. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en zitten nog vast.