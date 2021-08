Politie onderzoekt brandstichting in Zwijndrecht

Het is zaterdagochtendvroeg, 14 augustus, als er rond 03.30 uur bij de hulpdiensten een melding binnenkomt van een auto die in de brand staat tegen een bedrijfsgevel aan de Kreekweg in Zwijndrecht. De brand breidt zich snel uit tot een forse brand waardoor het pand zwaar beschadigd raakt. Gelukkig is er niemand aanwezig in het pand en raakt er dan ook niemand gewond. Gezien de oorzaak van de brand en het ontbreken van de bestuurder van de auto gaat de politie uit van brandstichting. Op camerabeelden is te zien dat vrijwel tegelijk met de auto die tegen de gevel rijdt en vlam vat, een andere auto aan komt rijden. Snel na de brandstichting rijdt deze auto op hoge snelheid weg. De politie doet onderzoek naar de brand en vraagt daarbij de hulp van getuigen.