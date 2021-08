Grote drugsvangst in Limburg na kraken Encrochat telefoons

De politie heeft begin augustus in Heerlen een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen in een verborgen ruimte van een voertuig en naar aanleiding daarvan twee personen aangehouden. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Gekraakte Encrochat telefoons

Naar aanleiding van informatie voortkomende uit gekraakte telefoons van Encrochat, startte de Regionale Recherche van de politie Limburg in juni een onderzoek. 'Uit dat onderzoek bleek dat personen uit Parkstad zich bezig zouden houden met de invoer en verkoop van grote hoeveelheden harddrugs', aldus de politie.

Synthetische drugs

Op 11 augustus 2021 kon een man wonende in Duitsland in Heerlen op heterdaad worden aangehouden. In zijn voertuig werd in een verborgen ruimte een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen en in beslaggenomen.

Zoekingen

Naar aanleiding daarvan werden twee loodsen in Landgraaf en twee woningen in Oirsbeek en in Brunssum doorzocht. In een van de loodsen in Langraaf werd een groot aantal kilo's harddrugs aangetroffen en in beslaggenomen. In de woning in Brunssum werd een substantieel geldbedrag aangetroffen en inbeslaggenomen.

Aanhouding hoofdverdachte

Tevens werd in die woning de hoofdverdachte in dit onderzoek aangehouden. Beiden verdachten worden op dinsdag 17 augustus 2021 voorgeleid bij de rechter-commissaris in Maastricht. Verdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten.