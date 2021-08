Celstraf voor man (29) die willekeurig jonge Utrechtse vrouwen sloeg

Een 29-jarige man uit Driebergen-Rijssenburg die vorig jaar meerdere vrouwen in Utrecht sloeg is maandag veroordeeld tot een, deels voorwaardelijke, gevangenisstraf. Dit meldt de rechtbank Midden-Nederland maandag.

Behandeling nodig

'De rechtbank Midden-Nederland vindt het belangrijk dat de man zich laat behandelen, niet alleen voor zichzelf maar ook om hem te behoeden nogmaals in de fout te gaan. De man wordt vrijgesproken van een vijfde mishandeling in Utrecht', aldus de rechtbank.

Vanuit het niets geslagen

In augustus en december 2020 doen in totaal vier jongen vrouwen aangifte van mishandeling. De vrouwen zitten in alle gevallen op de fiets als zij vanuit het niets worden geslagen. De dader, op een donkere damesfiets met donkere fietstassen, zien zij vervolgens hard wegfietsen.

Opsporingsprogramma

Nadat in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht beelden worden getoond doen drie vrouwen aangifte. Ook wordt hij herkend door een moeder van een meisje dat begin juli 2020 in haar maag werd gestompt. Voor dat feit is de man vrijgesproken. De modus operandi verschilt met de andere vier mishandelingen en ook zijn de kenmerken waarop de moeder dacht de man te herkennen niet voldoende.

Vier mishandelingen bewezen

De man heeft drie van de vier mishandelingen bekend. De rechtbank vindt dat er ook voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de man het vierde slachtoffer heeft geslagen. Net als bij de andere slachtoffers kwam een man op een donkere fiets, met donkere fietstassen, aanfietsen en sloeg haar vanuit het niets. Ook weet de vrouw een signalement door te geven die overeenkomt met de 29-jarige man.

Onveiligheid

Niet alleen hebben de mishandelingen een grote impact op de vrouwen, met zijn gewelddadig handelen heeft de man er ook voor gezorgd dat gevoelens van onveiligheid in de maatschappij werden aangewakkerd. Volgens de man is hij een psychiatrisch patiënt en vindt hij niet dat hij de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn daden. De rechtbank gaat daar niet in mee. Deskundigen hebben geen stoornis kunnen vaststellen.

'Simuleren ziekte'

Ook vragen zij zich af of de man niet een ziekte simuleert dan wel de ernst daarvan overdrijft. De man is inmiddels wel onder behandeling bij een GGZ-instelling in Utrecht. De deskundigen adviseren om die behandeling af te maken. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. De rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 41 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet hij de behandeling afmaken en moet hij zich melden bij de reclassering.