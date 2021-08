Binnenbrand richt veel schade aan in woonboerderij in Drouwenerveen

De brandweer heeft dinsdagmiddag weten te voorkomen dat brand in een boerderij aan de Noorderstraat in Drouwenerveen zich verder heeft kunnen ontwikkelen. De brand was ontstaan in de keuken. De bewoners van de boerderij waren ten tijde van de brand zelf niet thuis.

Oplettende buren

"Oplettende buren ontdekten de brand", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Zij zagen dat de ramen zwartgeblakerd waren en er ook al sprake van rookontwikkeling was." De brandweer werd daarop even voor 16.00 uur ingeseind en zette met eenheden uit Borger, 2e Exloermond, Gasselternijveen, Gieten en de hoogwerker Stadskanaal (kwam niet in stelling) koers naar de woning.

Keukenkastje

Eenmaal ter plaatse bleek dat de brand was ontstaan in één van de keukenkastjes. "De brand was toen zichzelf alweer gedoofd, al was er wel de nodige rook te zien", laat de woordvoerder weten. De brandweer hoefde zich hierdoor vooral te beperken tot het ventileren van de boerderij.