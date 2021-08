Omzet bouw in tweede kwartaal 2021 ruim 9 procent hoger

De omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal van dit jaar 9,3 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. 'Dat is beduidend meer dan in de voorgaande vier kwartalen. Daarmee lijken de negatieve effecten van de coronacrisis op de omzet in de bouw in het tweede kwartaal nauwelijks nog een rol te spelen', zo meldt het CBS donderdag.

Hout- en bouwmaterialenindustrie

Behalve in de bouw, was ook de omzet in de hout- en bouwmaterialenindustrie hoger (8,6 procent). In het tweede kwartaal van 2021 werd voor de bouw van bijna 19 duizend woningen een vergunning afgegeven, ruim 25 procent meer dan een jaar eerder, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzetdaling voor grond-, water- en wegenbouw (gww)

Vergeleken met vorig jaar telde het tweede kwartaal een werkdag meer.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw was de omzet gemiddeld 12,5 procent hoger dan een jaar eerder. De gespecialiseerde bouw deed het zelfs nog iets beter. De grond-, water- en wegenbouw (gww) liet daarentegen een omzetdaling zien van 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in de gww is daarmee al drie kwartalen lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Grootste groei voor kleine bouwbedrijven

Kleine bouwbedrijven, tot tien werkzame personen, haalden in het tweede kwartaal de grootste groei met 14,1 procent. Middelgrote bouwbedrijven, met tien tot honderd werkzame personen, behaalden – na vier kwartalen van lagere omzetten – in het tweede kwartaal een omzet die 9,6 procent hoger lag.

Daling omzet ggw-bedrijven al2 jaar op rij dalende

Alleen bij middelgrote gww-bedrijven daalde de omzet in het tweede kwartaal opnieuw. De omzet loopt bij deze bedrijven al ruim twee jaar terug. Ook grote gww-bedrijven met honderd werkzame personen en meer zagen hun omzet opnieuw kleiner worden. Bij de overige grote bedrijven groeide de omzet wel. De gemiddelde omzetstijging van grote bouwbedrijven kwam daardoor in het tweede kwartaal uit op 5,6 procent.

Faillissementen bouw

Het aantal faillissementen bedroeg in het tweede kwartaal 75, tegen 114 in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de bouw daalt al een jaar.