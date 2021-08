Al 30 verklaringen afgelegd in onderzoek gewelddadigheden Mallorca

In het onderzoek naar de gewelddadigheden op 14 juli in El Arenal op Mallorca zijn de afgelopen tijd in totaal al 30 verklaringen afgelegd. 'Getuigen, verspreid over het land, die inmiddels terug zijn van vakantie, hebben een afspraak of zijn door de politie gehoord', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Bijdrage aan beeld van de toedracht

'In totaal zijn er nu dertig verklaringen afgelegd die in combinatie met de beschikbare beelden en de informatie uit de aangiften bijdragen aan het beeld van de toedracht van de verschillende geweldsincidenten', aldus het OM. Ook komen van deze getuigen nog nieuwe beelden binnen die zij in de vroege ochtend van 14 juli hebben gemaakt in het café of op de boulevard in El Arenal.

Zorgvuldig

Al het aangedragen materiaal wordt zorgvuldig onderzocht en de informatie wordt bijeen gebracht om duidelijk te krijgen wie al dan niet bij de gewelddadigheden betrokken waren en wat een ieders rol en aandeel daarbij was. Het aantal aangiften is onveranderd; de negen aangevers hebben ook verklaringen afgelegd. De verwachting is dat er de komende tijd nieuwe aanhoudingen zullen worden verricht.

Twee verdachten voor de Raadkamer

Vandaag staan de twee verdachten die als eerste zijn aangehouden bij de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland. Zij worden verdacht van medeplegen doodslag, medeplegen poging doodslag en openlijk geweld. De rechter zal eind van de dag beslissen of de twee verdachten, een 18-jarige en een 19-jarige Hilversummer, langer vast moeten blijven.